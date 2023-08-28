محافظ الشرقية يُتابع رصف وتطوير شارع القومية والمشير أحمد اسماعيل

بتكلفة 5 مليون جنيه..

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، أعمال الرصف التطوير الجارية بشارع القومية وامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل "الأمن الغذائي" بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وإسراع الخطى في تنفيذ الأعمال الجارية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالشارع وخاصه اوقات الذروة.

أشاد محافظ الشرقية، بحجم الأعمال والجهد المبذول من كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية في تطوير وتجميل منطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة، وكذلك التواجد المروري الدائم لتنظيم حركة السيارات بالمنطقة لإتاحة الفرصة أمام الشركة المنفذة لإنهاء أعمال الرصف والتطوير طبقاً للجدول الزمني المحدد.

أوضح محافظ الشرقية، أنه فور الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع القومية وامتداد شارع المشير أحمد إسماعيل سيتم توحيد اتجاه حركة السيارات بهما لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل بالشرقية، أنه جاري وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع القومية بطول 350 م وعرض 16 متر ، وكذلك امتداد شارع المشير أحمد إسماعيل "الأمن الغذائي سابقاً" بطول 500 متر، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إزالة الجزيرة الوسطي ونقل محولات الكهرباء وكبائن التليفونات لتوحيد الإتجاهات ووضع طبقات الأساس وضبط المناسيب ورش مادة التشريب وتركيب بلدورات علي جانبي الشارعين باجمالي اطوال 850 متر وبتكلفة 5 مليون جنيه.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قام بجولة مفاجئة بقرية الصحافة التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر وحدة صحة الأسرة بالقرية لمتابعة سير إنتظام العمل بها والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم ، وقام بمراجعة التاريخ المدون على الأدوية للتأكد من صلاحيتها وتوافرها بالكميات التي تكفي لسد إحتياجات المرضى.

ولضبط منظومة العمل، إطلع المحافظ على سجل الحضور الإنصراف ، ليقرر إحالة المتغيبين للتحقيق واتخاذ االإجراءات القانونية حيالهم، قائلا: لن أسمح بأي تقاعس أو إهمال يتسبب في عدم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على الوحدات الصحية.

وتفقد محافظ الشرقية، سيراً على الأقدام عدداً من شوارع القرية ومحيط مدرسة الصحافة الثانوية المشتركة ، ليصدر تعليماته بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لشوارع القرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

إختتم المحافظ جولته بقرية الصحافة بتفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والإطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز ، وكذلك التأكد من سلامه الموازين، والتشديد على صاحب المخبز بتسوية رغيف الخبز جيداً وتقديمة للمواطنين طبقاً للمواصفات التموينية.

إنتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير إنتظام العمل بمقر الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس واطمأن على تواجد العاملين بها والتزامهم بمواعيد العمل المحددة، مشدداً على ضرورة حسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

إطلع المحافظ على موقف المتغيرات المكانية وكيفية التعامل معها، شدد المحافظ على العاملين بالوحدة بضرورة التعامل مع المتغير بشكل يومي قائلا : لن أسمح نهائيا باي تعديات جديدة والوحدات المحلية مسئولة عن التصدي للتعديات وازالتها في المهد ومتابعة ما تم ازالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخري ، مؤكداً علي ضرورة تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين .

والتقى محافظ الشرقية بالمواطنين واستمع لمشاكلهم على الطبيعة ، موجهاً رئيس الوحده المحليه بفحصها وتلبيتها فورا في إطار القانون.