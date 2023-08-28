الأهلي يُعلن التعاقد مع نبيل شريف لاعب اليد

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، انتهاء إجراءات التعاقد مع نبيل شريف للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بداية من منافسات الموسم الجديد.



وأوضح العوضي أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، وقام الجهاز الإداري بإنهاء كافة إجراءات التعاقد وقيده في قائمة الفريق.

وأشار مدير النشاط الرياضي بالأحمر إلى أن نبيل شريف لاعب مميز ويمثل إضافة قوية للفريق خلال مشواره بالموسم الجديد، والذي يشهد المنافسة على العديد من البطولات المحلية والقارية وخلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف العوضي أن خطة تدعيم فرق النشاط الرياضي بالنادي تسير بشكل مميز، في ضوء توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتوفير متطلبات الأجهزة الفنية من أجل تحقيق أفضل النتائج.

الأهلي يصل النمسا ..

على صعيد فريق الكرة بالأحمر، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى العاصمة النمساوية فيينا منذ قليل، لبدء معسكر الإعداد استعدادًا للموسم الجديد

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، قد حرص على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا منذ عدة أيام للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب، واطمأن على وسائل الانتقال، لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين، لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.