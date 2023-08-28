استخرج الآن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 في جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023، ينتظر جميع طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني وموقع وزارة التعليم، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للوزارة. وذلك لمعرفة المحافظات التي تم رفع نتائجها حتى الآن. وقد أعلنت بعض المواقع غير الرسمية عن بدء نزول نتائج الطلاب بالاسم في بعض المحافظات، مما يزيد من حماس الطلاب والأهالي لمعرفة نتائجهم.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انتهاء عملية تصحيح نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني لعام 2023 في جميع المحافظات العراقية. وقد تم تنفيذ هذه العملية بدقة تامة لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها. وأكدت الوزارة أنه لا يوجد دور ثالث للاختبارات، كما أن اختبارات السادس الابتدائي ليست مركزية، ويتم إعلان نتائجها بشكل مستقل من قبل كل محافظة. وحتى الآن، تم رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في عدد من المحافظات، بما في ذلك...

واسط

الكرخ الثالثة

الرصافة الأولى

نتائج السادس الابتدائي 2023 واسط موقع نتائجنا

يسرنا أن نعلن أن طلاب الصف السادس الابتدائي قد انتهوا من أداء امتحانات الدور الثاني لعام 2023. وفي هذا السياق، أعربت المديرية العامة للتربية في واسط عن شكرها وامتنانها لجميع المشاركين في إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني بأسرع وقت ممكن. وقد تم توجيه الشكر للمشرفين وإدارات المراكز والمراقبين والفاحصين على جهودهم المبذولة في إعداد وتنظيم الامتحانات وتصحيح الأوراق.

أعلنت المديرية العامة للتربية في واسط نتائج السادس الابتدائي لعام 2023 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وبهذه المناسبة، أشارت المديرية إلى أن نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني تجاوزت 83%، وتوجهت بالتهاني والتبريكات للطلاب الناجحين الذين حققوا هذا النجاح المشرف.

إن هذا الإنجاز يعكس الجهود التي بذلها الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والإدارة التعليمية في إعداد وتحضير الطلاب للامتحانات. ويعد هذا النجاح دليلاً واضحًا على التفاني والتفوق في المجال التعليمي، ويعزز الثقة في قدرات الطلاب وقدرتهم على تحقيق النجاح في مستقبلهم الأكاديمي.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023

بإمكان جميع الطلاب الحصول علي نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية..

للاستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الثاني ( اضغط هنا ) للاستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الثاني ( اضغط هنا )

تم رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في محافظتي واسط والكرخ الثالثة والرصافة الأولى، ويترقب الجميع الإعلان عن نتائج المحافظات الأخرى. وسنوافيكم بآخر التحديثات حول هذا الموضوع من خلال موقع بوابة الوفد.

من المتوقع أن تُعلن وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الدور الثاني لامتحانات السادس الابتدائي 2023 في المحافظات المختلفة خلال الساعات القادمة. يتم الإعلان عن نتائج هذا الامتحان بشكل غير مركزي، حيث تقوم كل محافظة بالإعلان عن نتائجها بشكل منفصل.