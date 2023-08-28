قومي المرأة بالبحيرة ينفذ 4675 زيارة بحملة طرق الأبواب "بلدي أمانة"

واصل المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسه زكيه رشاد مقررة الفرع، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" حيث استهدفت الحملة 9640 من السيدات والرجال والأطفال بمراكز ( ابو المطامير، الدلنجات، ابوحمص ) بإجمالي عدد 4675 زيارة.

تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

من الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس 2023 م ، وتستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .