الأهلي يصل النمسا

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة النمساوية فيينا منذ قليل، لبدء معسكر الإعداد استعدادًا لانطلاق فعاليات الموسم الجديد.



من المقرر أن ينظِّم الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

قام خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأحمر، بزيارة معسكر فريق الكرة في النمسا منذ أيام عدة للاطمئنان على الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد كافة وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب الرئيسية، واطمأن على وسائل الانتقال، لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين، لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.



من المقرر أن يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماورفيرك النمساوي في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، في أول تجارب الأحمر الودية خلال معسكر النمسا استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

لم يكشف الأحمر حتى الآن عن طرف الودية الثانية التي يخوضها خلال المعسكر الأوروبي، ومن المقرر أن تكون أمام فريق أوروبي أيضًا.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش أول أمس السبت قبل التوجه إلى النمسا، استعدادًا للمرحلة ‏المقبلة والتي تشهد الكثير من التحديات القارية والمحلية والمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

السوبر الإفريقي:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الأيام الأخيرة، إقامة مواجهة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة، مساء يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل بمدينة الطائف السعودية.