رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023 بجميع المحافظات Epedu.Gov.IQ

يتابع طلاب السادس الابتدائي وأولياء الأمور بشغف لينك نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني وموقع وزارة التعليم، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للوزارة والمنصات الموازية، وذلك للتعرف على المحافظات التي قامت برفع النتائج حتى الآن. وقد أعلنت مواقع غير رسمية عن بدء نزول نتائج الطلبة بالاسم في عدد من المحافظات.

تقوم وزارة التعليم بإعلان أخبار النتائج، حيث أعلنت عن انتهاء تصحيح نتائج الطلاب للدور الثاني في كافة المحافظات. وقد تم الانتهاء من أعمال التصحيح بدقة تامة وعلى قدم وساق، لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها. وأكدت الوزارة أنه لا يوجد خطط لإعادة إجراء اختبارات الدور الثالث، كما أكدت أن اختبارات السادس الابتدائي ليست مركزية، وبالتالي فإن كل محافظة ستقوم بإعلان نتائجها بشكل مستقل.

نتائج السادس الابتدائي 2023 دور ثاني

يتساءل الكثير من الطلاب عن رابط نتائج السادس الابتدائي 2023 دور ثاني، ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة التربية، فإن المؤشرات تشير إلى أن النتائج جاءت في مستوى جيد من التفوق، وسيتم الإعلان عنها في جميع المدارس، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للوزارة. ومع ذلك، فإن استعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني يتم الآن البحث عنه. كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نسبة النجاح قد وصلت إلى 83%، وهي نسبة مرتفعة إلى حد كبير. ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر اتباع الخطوات التالية:

للاستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الثاني ( اضغط هنا ) للاستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الثاني ( اضغط هنا )

استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2023

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية نسبة النجاح بالرقم الامتحاني في واسط، حيث تم تحقيق متوسط درجات جيد جدًا في الامتحانات النهائية للسادس الابتدائي. وقد حصل الكثير من الطلاب على درجات نهائية عالية، مما يعتبر تفوقًا دراسيًا يستحق الاحتفاء به. وأشادت وزارة التربية بجهود الطلاب والمعلمين على مدار العام، وأعلنت تتويجها لهذه الجهود. كما ستتيح الوزارة انتقال الطلاب إلى المرحلة التعليمية التالية في مسيرتهم التعليمية.

نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني بالرقم الامتحاني

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيتم نشرها عبر رابط موقع وزارة التربية العراقية. وستكون هذه النتائج متاحة لأولياء الأمور في وقت قريب جدًا. ومن خلال هذا الموقع، سيتم رفع نتائج الطلاب للسادس الابتدائية الدور الثاني لعام 2023.