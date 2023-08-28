عبدالفتاح البرهان: "الصراع سينتهي قريبًا ونعمل على إنهاء التمرد" (شاهد)

أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، جولة تفقدية بالقوات البحرية في قاعدة فلامنجو بولاية البحر الأحمر.

قال "البرهان" خلال كلمة له بتجمع للجيش السوداني في ولاية البحر الأحمر، الإثنين، عرضته فضائية “القاهرة الإخبارية”: "إن هذا الصراع سينتهي قريبًا".

أكد قدرة الجيش السوداني على حسم مجريات الأمور لصالحه خلال وقت قصير.

واصل البرهان أن الجيش السوداني يعكف على إعادة ترتيب أوراقه وتموضعه بما يُمكنه من إنهاء التمرد، الذي يشهده السودان منذ 5 أشهر.

أحداث السودان:

في سياق آخر، طرح قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، اليوم الأحد، مبادرة للحل في السودان من 10 مبادئ، مطالبًا خلالها بـ"تأسيس جيش جديد"، بعد أشهر من الحرب التي أدت إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين.

اشترط حميدتي في المقترح حكمًا ديمقراطيًا مدنيًا كأساس لحل الأزمة في البلاد يقوم على الانتخابات العادلة والحرة في كل مستويات الحكم، مشيرًا إلى أن النظام الفيدرالي هو الأنسب لحكم السودان.

كما شدد في بيان رسمي، على وجوب الإقرار بضرورة تأسيس وبناء جيش سوداني جديد وذلك بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية مهنية واحدة تنأى عن السياسة، وتعكس تنوع السودان.

أيضًا ذكر أنه يجب إشراك أوسع قاعدة سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناطق السودان كافة في السلطة، مشيرًا إلى أن وجوب مشاركة جميع حركات الكفاح المسلح في أي حل سياسي.

شدد حميدتي على ضرورة البدء في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات، مؤكدًا أن تحقيق السلام في السودان يتطلب وقف عنف الدولة ضد المواطنين.

وقال: “إن البحث عن اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد يجب أن يكون مقرونًا بمبادئ الحل السياسي الشامل الذي يعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان”.

كما أشار إلى أن وجوب إقامة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على الأسس العالمية المعتمدة وتصفية الوجود الحزبي أو السياسي داخلها.

أكد أنه بسبب التعدد والتنوع الباهر في السودان، فإن النظام الفيدرالي غير التماثلي، أو غير المتجانس، الذي تتفاوت فيه طبيعة ونوع السلطات التي تتمتع بها الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي، هو الأنسب لحكم السودان.

أضاف "الاعتراف بأن المدخل الصحيح لتحقيق السلام المستدام في السودان هو إنهاء وإيقاف العنف البنيوي، الذي تمارسه الدولة ضد قطاعات واسعة من السودانيين، لا سيما في أطراف السودان".

أشار إلى أن السلام لا يعني إسكات أصوات البنادق أو إيقاف الاعتداءات المستمرة من مؤسسات الدولة القهرية وغير القهرية على المواطنين وأراضيهم أو ممتلكاتهم، وإنما كذلك إنهاء التفاوتات البائنة للجميع في المشاركة السياسية وتوزيع الثروة والفرص المتاحة للمجتمعات والمجموعات والأفراد.

يذكر أن السودان انزلق إلى حرب طاحنة تفجرت بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل الماضي.

كما تبادل الطرفان الكثير من الاتهامات حول ارتكاب انتهاكات أعمال نهب وسرقات، فضلًا عن تحقيق انتصارات.

ولم تفلح حتى الآن الكثير من الوساطات الدولية الإقليمية والداخلية حتى في التهدئة ووقف إطلاق النار بغية التوصل إلى حل نهائي، على الرغم من التحذيرات الأممية من أن هذا الصراع "يثير وضعًا إنسانيًا طارئًا له أبعاد هائلة، يهدد البلاد برمتها".