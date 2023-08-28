نتائج مُهمة لحملة أمنية مُكبرة في دمياط وأسوان

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مُكبرة لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمديريتى أمن "أسوان - دمياط".

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان –دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مديرية أمن أسوان تم ضبط (8) قضايا مخدرات وسلاح .. بإجمالى ( 7,750 كيلو جرام من مخدر الحشيش –4 كيلو جرام من مخدر البانجو-كمية من مخدر الهيروين –فرد محلى) بحوزة 9متهمين " لـ 7منهم معلومات جنائية".

تنفيذ (626) حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار".. بإجمالى (8 كيلو جراممن مخدر الحشيش - 10 كيلو جرام من مخدر البانجو - 4,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلى و عدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لعدد (4 معلومات جنائية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.