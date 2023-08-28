البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل للشبكة الدولية للمياه والنظم البيئية بحقول الأرز

نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية ورشة العمل الدورية رقم 18 للشبكة الدولية للمياه والنظم البيئية بحقول الأرز.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من جانب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة بالوفد الياباني والكوري.

ألقى الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية كلمة عن الشبكة و زراعة الأرز بمصر.

نشاط معهد المحاصيل الحقلية

وعرض الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بتقديم عرض لنشاط معهد المحاصيل الحقلية .

وقام ممثل الوفد الياباني والكوري بالقاء كلمة شكر وترحيب، وقدم الدكتور عبد العظيم طنطاوي عضو الشبكة من الجانب المصري عرض لانجازات البرنامج القومي الأرز بمصر ونشاط الشبكة خلال العام الماضي والحالي.

رعاية وزير الزراعة

تأتي هذه الورشة تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير وبحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد والتدريب بالوزارة والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية ورؤساء وفود من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وحضور ١٤ دولة اون لاين ووكلاء معهد المحاصيل ورئيس قسم الأرز ووفد من أعضاء قسم الأرز .