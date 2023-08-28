حملة أمنية تضبط 269 قضية مُخدرات في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(269) قضية مخدرات ، (73) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (57828) حكم قضائى متنوع.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (269) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (293) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,956 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (37,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,938 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,810 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,670 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,090 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (865 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (223 جرام).

عدد (2350) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (73 قطعة سلاح نارى بحوزة 58 متهم).. وذلك على النحو التالى :

(2) بنادق آلية .

(6) بنادق خرطوش .

(2) طبنجة.

(63) فرد محلى .

(63) طلقة مختلفة الأعيرة .

(5) خزائن متنوعة .

(165) قطعة سلاح أبيض .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (57828) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(144) حكم جناية.

(17006) حكم حبس جزئى.

(3213) حكم حبس مستأنف.

(29667) حكم غرامة.

(7798) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط(3) تشكيلات عصابية ، ضموا (12) متهم ، إرتكبوا (23) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (32) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها:ضبط (14) دراجة نارية مبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26536) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.