«الأهلى المصرى» يفتتح كوبرى المشاة الجديد بالدقى

افتتح البنك الأهلى المصرى كوبرى المشاة بمنطقة الدقى والذى أنشأه البنك بالتعاون مع محافظة الجيزة لتوفير بديل حضارى آمن لتسهيل عبور المواطنين ليضمن سلامتهم وعدم تعرضهم لمخاطر العبور العشوائى خاصة بالمناطق الحيوية والمزدحمة.

حضر الافتتاح كل من اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الجيزة وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإدارى بالبنك الأهلى المصرى واللواء أشرف نصار رئيس قطاع العلاقات الحكومية بالبنك الأهلى المصرى والدكتور أشرف البكرى رئيس قطاع المشروعات بالبنك الأهلى المصرى واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى والقيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء القطاعات.

أعرب اللواء شاكر يونس خلال الافتتاح عن اعتزازه بالكوبرى الذى تم إنشاؤه بأحدث الخامات والأساليب وفقا والقواعد المعمول بها عالميا والتى تمت بمساهمة كاملة من البنك الأهلى المصرى الذى وضع تصميمه المكتب الاستشارى الهندسى « صبور» بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مشيدا بدور البنك الأهلى المصرى من خلال مساهماته الجلية فى المجال الحضارى والتنويرى والمجتمعى لخلق بيئة أفضل للمواطنين.

وأكد حسام الحجار حرص البنك على أداء واجباته ومسئولياته المجتمعية فى العديد من المجالات التى من شأنها خلق بيئة أفضل للمواطنين من خلال الحفاظ والمساهمة فى المشروعات القومية خاصة التى تمس حياة المواطنين وسلامتهم.

وقد بادر البنك الأهلى المصرى بهذه المساهمة بهدف تخفيف المشكلات المرورية بمنطقة الدقى والتى تعتبر من المناطق شديدة الزحام لتمنع عبور المشاه من الطريق واستخدام الكوبرى حرصا على سلامة المواطنين وسكان هذه المنطقة، بما يقلل من أخطار الحوادث والزحام الشديد، وهو ما تم بالتنسيق الكامل والتعاون مع محافظة الجيزة، مشيرا انه تم إنشاء كوبرى المشاة ليضاهى الكبارى المثيلة فى الدول المتقدمة، حيث تم تصميم وتنفيذ الكوبرى بشكل جمالى متميز وتم تزويده بسلالم كهربائية تعمل فى الاتجاهين وذلك بخلاف السلالم العادية، حيث روعى فى تصميم الكوبرى أن يكون بأعلى المواصفات الفنية ويواكب أحدث الأساليب الانشائية المتبعة عالميا وأن يكون صديقا للبيئة ويتميز باللمسات الجمالية.

كما حرص البنك أن يتم تنفيذ الكوبرى بأعلى معدلات الأمان المتعارف عليها وأن يتم تزويده بالوسائل المناسبة لكافة الفئات والأعمار وخاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة طوال ساعات اليوم.

مضيفا إلى أن البنك الأهلى المصرى له مساهمات عديدة فى هذه المجالات مثل كوبرى مشاة كورنيش المعادى بمنطقة دار السلام، وكذلك تطوير وصيانة كوبرى المانسترلى التاريخى العريق والذى أصبح بديلًا حضاريًا رائعًا لأهالى منطقة مصر القديمة بالإضافة إلى إجراء صيانة وتطوير كوبرى قصر النيل وكوبرى الجلاء والتى شملت اصلاح الاسوار والأرصفة وممشى المشاة والاضاءة على الكوبرى وعلى القواعد أسفل الكوبرى ووضع طبقة أسفلت جديدة واصلاح الفواصل.