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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"الإعلام والعلاقات المصرية الروسية" على منصة مكتبة مصر الجديدة غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف مكتبة مصر الجديدة فى السادسة من مساء غد الثلاثاء، 29 اغسطس الجارى ،  اللقاء الشهرى الذى ينظمه المنتدى المصرى للإعلام بصفة  دورية بالمكتبة ، ويأتى هذا الشهر بعنوان " الإعلام والعلاقات المصرية الروسية "،  والذى يأتى بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.

 

يتحدث خلال اللقاء الدكتور نبيل حلمى  رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة  واللواء طارق المهدى رئيس المنتدى المصرى للاعلام، والدكتور خلف الميرى استاذ التاريخ الحديث والمعاصر والاعلامى الدكتور خلف فتح الله رئيس معهد الاذاعة والتليفزيون والمشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للاعلام  ، وبحضور اعضاء مجلس امناء المنتدى المصرى للاعلام، واعضاء مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها مكتبة مصر الجديدة  ولفيف من المثقفين والشخصيات العامة ورجال القضاء.

 

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، ان العلاقات  المصرية الروسية تعد من الاهمية بما يمكننا وصفها بأنها علاقات ذات طبيعة استراتيجية، وبأعتبار روسيا شريك سياسي وأمنى وتنموي.

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