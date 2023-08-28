71 مليار جنيه أرباح البنك الأهلى المصرى قبل الضرائب

سدد لخزينة الدولة 36 مليار جنيه

عُقدت الجمعية العامة للبنك الأهلى المصرى يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022، حيث أعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله محققا أرباحًا قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

واستمرارا للنتائج المتميزة للبنك الأهلى المصري، بلغ إجمالى المركز المالى 4.4 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022 مقارنة بــ 3.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية فى ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتسجل 223 مليار جنيه.

وفى ضوء استراتيجية البنك والتى تعطى أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالى وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة فى ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.8 مليون عميل جديد فى مجال الإنترنت البنكى «الأهلى نت» ليصل إجمالى عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7 مليون عميل فى ديسمبر 2022، مقابل 6.2 مليون عميل فى ديسمبر 2021، كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش ليصل إلى 1.5 مليون عميل فى ديسمبر 2022 بزيادة نحو 293 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام لتستمر فى النمو لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التى يتيحها البنك لعملائه والتى تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.

كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلى الـ ATM إلى نحو 6532 ماكينة فى ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1185 ماكينة عن ديسمبر 2021 مع وصولها إلى 6674 فى يونيو 2023، وارتفع عدد ماكينات الـ POS فى ديسمبر 2022 لنحو 403 آلاف ماكينة مقابل نحو 335 ألف ماكينة فى ديسمبر 2021 لتصل فى يونيو 2023 إلى أكثر من 469 ألف ماكينة.

وتطبيقا لاستراتيجية البنك فى التوسع الجغرافى للتيسير على عملائه والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء خاصة فى الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، نجح البنك فى افتتاح 46 فرعا جديدا ليصل بذلك إجمالى شبكة الفروع فى ديسمبر 2022 إلى 634 فرعًا ومكتبًا ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك فى زيادة شبكة فروعه فى كافة المحافظات خلال العام الحالى ليصل عدد فروعه إلى 643 فرعًا فى يونيو 2023 منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و20 فرعًا تقليديًا مزودة بركن الكترونى.

وسعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات، فقد نما إجمالى محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن ديسمبر 2021، حيث سجلت 1 729 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل نحو 1 175 مليار جنيه فى ديسمبر 2021، لتستمر فى النمو لتصل إلى نحو 1978 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وإيمانًا بالدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل فى جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 143 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، هذا بالمقارنةً بـ 110 مليارات فى ديسمبر 2021.

وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملائه والاقتصاد القومى بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادى ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التى تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 455 مليار جنيه لتصل إلى 1 358 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 بمعدل نمو 50 %، ولتتخطى 1 563 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1 950عميل غير منتظم بلغت اجمالى مديونياتهم نحــــو 3 مليارات جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض 1% فى ديسمبر 2022 مقارنةً بـ 1% فى ديسمبر 2021، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلى المصرى لعملائه فى كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 2.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2021.

واستمرارًا لثقة عملاء البنك الأهلى المصري، فقد وصل إجمالى ودائع العملاء إلى 3.2 تريليون جنيه فى ديسمبر2022 بزيادة قدرها 836 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 وصولا إلى نحو 3.4 تريليون جنيه فى يونيو 2023 وهى الثقة التى يؤكدها عدد عملاء البنك الذى تجاوز 19 مليون عميل فى ديسمبر 2022 مقابل نحو 18 مليون عميل فى ديسمبر 2021.

وفى مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 227 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 68 مليار جنيه بمعدل نمو 42% عن ديسمبر 2021، محققا نحو 256 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وإيمانًا بأهمية المسئولية المجتمعية، والتى تؤثر بصورة مباشرة فى تلبية جانب من احتياجات المواطن المصرى الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك فى دعم ثلاثة محاور رئيسية وهى القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوى الهمم، حيث بلغ إجمالى مساهمات البنك فى مجالات المسئولية المجتمعية فى ديسمبر 2022 نحو 1.4 مليار جنيه، لتتجاوز مساهمات البنك فى هذا الملف الحيوى 10.7 مليار جنيه فى السنوات السبع الأخيرة، تم منحها وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصرى.

وتتويجًا للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالى ديسمبر2022 حيث حصد جوائز فى خدمات التجزئة المصرفية، المسئولية المجتمعية، الشمول المالى والخدمات الرقمية والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة وريادية فى عدة تصنيفات محليًا وإفريقيًا من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة فى المجال الاقتصادى والمصرفى مثل Asian Banker ، Global Finance، The Banker ، Bloomberg، EMEA Finance ، BSI وغيرها من مؤسسات التقييم وهو ما يعكس أفضلية خدمات البنك فى مختلف مجالات العمل المصرفى.