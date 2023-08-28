جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة "أخصائي رياضي" بمستشفى الإصابات

أعلنت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، عن نتائج الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة "أخصائي رياضي" بمستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي. تم إجراء الاختبارات يوم الأحد الموافق 27 أغسطس، وتم إتاحة النتائج عبر الرابط الإلكتروني اضغط هنا

رئيس الجامعة، الدكتور أحمد المنشاوي، قام بمتابعة سير الاختبارات الإلكترونية للتأكد من انضباطها والالتزام بالتعليمات المحددة من إدارة الجامعة. وذلك بهدف ضمان سير الاختبارات بسلاسة وهدوء لجميع المتقدمين. تأتي هذه الإجراءات تعبيرًا عن حرص إدارة الجامعة واهتمامها بتوظيف أفضل الكوادر البشرية التي تتناسب مهاراتها مع متطلبات الوظائف المعلنة.

ومن المقرر عقد الاختبارات الإلكترونية لوظيفة مهندس مدني يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس، ولوظيفة مهندس كهرباء يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس. ستقام الاختبارات في قاعات الامتحانات وستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

تتطلب هذه الخطوة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة من قِبَل الجامعة، لتوفير بيئة آمنة لجميع المتقدمين وضمان تنفيذ الاختبارات بشكل فعال وجاءت تلك التظاهرة تأكيدًا على حرص الجامعة على إتاحة فرص التوظيف للكفاءات العالية في مجالات الهندسة والطب.

ستواصل جامعة أسيوط تعزيز جهودها في إجراء الاختبارات بشكل يلائم توجيهات وتعليمات الجهات المختصة، بهدف استقطاب أفضل الكوادر البشرية وتثبيتها في وظائف رئيسية لضمان جودة العمل ودعم نمو القطاعات الحيوية في الجامعة.