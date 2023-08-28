تسرب الغاز "شبح" صامت يسلب الأبرياء أرواحهم.. نصائح لتعزيز سلامة المنزل

بين لحظة والأخرى وبدون أي مُقدمات تُذكر، يُغيب الموت الإنسان مع تعدد الظروف والأسباب، سواء ناتجة عن ظروف طبيعية أو ناتجة عن إراقة دماء، وبين هذا وذاك يتجلى نوع آخر ممُيت ولكن على أوتار الإيقاعات الصامتة، حيث تتسلل بين أضيق الثنايا لتخطف أرواح الآخرين دون سابق إنذار، وهنا ينبغى توخي الحذر إلى أقصى درجة ممكنة، بالحديث عن وقائع الموت اختناقًا بسبب حدوث تسرب الغاز الطبيعي.

في نوفمبر من العام الماضي، وقع حادث مفجع، بعدما توفى عروسين داخل شقتهما في عين شمس، وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة تسريب للغاز الطبيعي من الحمام، أدى إلى اختناقهما بسبب استنشاق الغاز، ما أدى إلى وفاتهما، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة اعداد تقرير طبى حول الواقعة لبيان سبب الوفاة الحقيقى، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وقد تبين أن العروسين فقدا حياتهما بعد إتمام حفل زفافهما بـ 48 ساعة، كما تبين عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة وأن الوفاة حدثت بسبب تسرب الغاز الطبيعي.

خلال العام ذاته، توفى 7 أشخاص من أسرة واحد، نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، بمنطقة الشرابية.

النيابة صرحت بدفن جثث المتوفين بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت بسرعة استكمال تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الوفاة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات وسرعة إعداد تقرير بحالة الشقة، والتي برهنت جميعها على أن الوافاة جاءت بسبب استنشاق الضحايا الغاز الطبيعي داخل المنزل، ليفارقوا الحياة على الفور.

وفي فبراير الماضي، شهدت منطقة ترعة الشيتي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وفاة أسرة كاملة مكونة من 3 أفراد وهم الأب والأم وابنهما بسبب تسريب غاز بشقة سكنية بشكل مفاجئ.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى المنشاوي وبالمعاينة المبدأية تبين حدوث تسرب غاز بالمنزل نتح عنه اختناق الضحايا ووفاتهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثث ودفنهم بتسليمه إلى ذويهم.

وفي مارس العام الجاري، عثر رجال الشرطة على جثث 6 أشخاص داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة السادس من أكتوبر، وانتقلت جهات التحقيق لمناظرة جثامين المتوفيين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بالعثور على جثث 6 أشخاص داخل إحدى الشقق السكنية الموجودة بالطابق الأول، أعمارهم بين 21 إلى 24 عامًا مقيمين في محافظات بني سويف وسوهاج، لينتقل رجال الشرطة إلى المكان وتبيّن أنّ الضحايا يرتدون كامل ملابسهم ولا توجد أي آثار لاعتداء، كما تبيّن أنّ سبب الوفاة تسرب الغاز الطبيعي.

إرشادات هامة لتفادي تسرب الغاز:

في ذلك السياق، أصدرت إدارات الحماية المدنية، إرشادات هامة بتوخى الحذر بسبب تسرب الغاز ووقوع العديد من الضحايا والمصابين نتيجة لحدوث اختناق لمادة ثانى أكسيد الكربون والتى تؤدى الى اندلاع الحرائق داخل الحمامات أو المطابخ بالشقق السكنية نتيجة لتسرب غاز من المواسير وأسطوانات البوتجاز.

ومن أجل تجنب حدوث التسرب يجب على قاطني العقارات، اتباع التعليمات الآتي ذكرها:

التأكد من سلامة التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى حتى لا يحدث تآكل فيها قد يؤدي إلى حدوث التسرب.

إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

إغلاق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

تهوئة المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التأكد من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ المطبخ.

وفى حالة تسرب الغاز يجب تهوئة المكان جيدا لإيقاف التسرب، بجانب عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان، كما يوصى باستخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية، وكذلك فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.