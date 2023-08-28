في إطار تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للتصدي لأي عمليات بناء مخالف في المحافظة والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، تبين أنه قد تم رصد قيام أحد المواطنين بالبناء بشكل مخالف.

بعد تلقي حي شرق اسيوط بلاغ بوجود أعمال بناء غير قانونية في شارع محمود شعبان المتفرع من مسجد إبراهيم عاشور في منطقة الوليدية، توجه رئيس الحي عبد اللطيف عبد المنعم فورًا إلى مكان الحادث برفقة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي وفرج المصري مسئول الاشغالات للفترة المسائية.

وبناءً على التقرير الذي أشار إلى تشوين أعمال بناء الدور الرابع العلوي وتجاوزها الحدود المسموح بها ومصادرة المواد البنائية وجميع الأعمال غير القانونية، تم التعامل مع الوضع بشكل سريع وفعال. تم مصادرة المعدات المستخدمة في البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شدد رئيس حي شرق أسيوط على نوابه بضرورة المتابعة المستمرة وتشكيل حملات لمنع أي تعديات جديدة، والتصدي للبناء المخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين.

تأتي هذه الجهود في إطار ترسيخ دولة القانون وتعزيز حقوق المواطنين في سلامة بنائها ومحاولة الحد من البناء المخالف والعشوائي في المحافظة. يُؤمن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بأهمية تطبيق القانون بشكل صارم لضمان سلامة المجتمع وتحقيق النمو العمراني المستدام في المحافظة.

حملة للتصدي لاعمال بناء مخالفة في حي الوليدية باسيوط

حملة للتصدي لاعمال بناء مخالفة في حي الوليدية باسيوط

حملة للتصدي لاعمال بناء مخالفة في حي الوليدية باسيوط

حملة للتصدي لاعمال بناء مخالفة في حي الوليدية باسيوط

حملة للتصدي لاعمال بناء مخالفة في حي الوليدية باسيوط

حملة للتصدي لاعمال بناء مخالفة في حي الوليدية باسيوط

حملة للتصدي لاعمال بناء مخالفة في حي الوليدية باسيوط

حملة للتصدي لاعمال بناء مخالفة في حي الوليدية باسيوط

حملة للتصدي لاعمال بناء مخالفة في حي الوليدية باسيوط

حملة للتصدي لاعمال بناء مخالفة في حي الوليدية باسيوط

حملة للتصدي لاعمال بناء مخالفة في حي الوليدية باسيوط