ضبط كميات من السلع التموينية داخل مخزن غير مرخص في أسيوط

ضبطت مديرية التموين في محافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، مخزنًا غير مرخص في قرية العصارة بمركز الفتح، وقد تم العثور داخل المخزن على كميات من السلع التموينية بشكل غير قانوني.

وتشمل السلع المضبوطة داخل المخزن 1930 كيلو جرام من الدقيق، و540 علبة من الجبنة، و2500 كيلو جرام من السكر التموين، و320 عبوة من المكرونة، و249 كرتونة من المسلي، و1284 زجاجة من الزيت التمويني.

كما تم ضبط 2 ماكينة لحام وميزان داخل المخزن، وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة. وحاليًا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه العملية غير القانونية.

تموين اسيوط يضبط داخل مخزن على سلع تموينية بشكل غير قانوني