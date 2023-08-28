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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يدعم التنمية الاقتصادية

الدكتور سيد خضر
الدكتور سيد خضر

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتادي، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب عدا القيمة المضافة حتى 5 سنوات بهدف تعميق الصناعة الوطنية يستهدف دعم التنمية الاقتصادية حيث تعمل تلك المشروعات على تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل من خلال إعفاءها من الضرائب.

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زيادة الناتج المحلي 


وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إعفاء الضرائب يمكنها أن تُعزز نمو هذه المشروعات وزيادة إسهامها في الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويحسن مستوى المعيشة وجذب التكنولوجيا والخبرات حيث تتطلب المشروعات الصناعية الاستراتيجية تكنولوجيا متقدمة وخبرات عالية المستوى بواسطة إعفاءها من الضرائب، وأيضًا يمكنها تشجيع الشركات المتخصصة والمتقدمة في هذه المجالات على الاستثمار ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر.

 

تحقيق التوزان الاقليمي 


وأفاد الخبير الاقتصادي، أن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب إلى تحقيق التوازن الإقليمي في الاستثمارات الصناعية، من خلال التركيز على تطوير المشاريع في مناطق محددة، يمكن أن يسهم ذلك في توزيع الثروة والفرص على نطاق أوسع في البلاد، ويعزز التنمية المستدامة.

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