تطور وبائي جديد .. متحور أميكرون يثير القلق بالعالم

في تطور وبائي جديد.. أعرب مسئولو منظمة الصحة العالمية عن قلقهم، بشأن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19، باسم "بي.إيه.2.86"، من سلالات أوميكرون، والذي يتسم بأكثر من 35 طفرة في جزء كبير من هيكل الفيروس.

وأشار الخبراء إلى أن تحور الفيروس يعني تحولات متعددة قد تؤثر على سلوك الفيروس وانتقاله، والذي ظهر لأول مرة في الدنمارك، ثم انتشر إلى دول أخرى مثل سويسرا وجنوب أفريقيا وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

ضرورة التأهب

ونصح العديد من الأطباء إلى ضرورة التحصين الناتج عن اللقاحات، فدعت ماريا فان كيرخوفه، رئيسة المختصين الفنيين بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، على ضرورة التأهب والاستعداد لمواجهة أي تطورات جديدة. وعلى الرغم من أن الأعداد الحالية قليلة، يجب أن نكون على استعداد للتعامل مع أي تحديات مستقبلية.

بينما يري بعض الخبراءأن تأثير المتحور (بي.إيه.2.86) قد يكون أقل من الأنواع السابقة، ويعزو البعض ذلك إلى والإصابات السابقة التي قد تكون قد أثرت على تطور المناعة.

وطالبت ماريون كومبانس، العالمة الهولندية المختصة في الفيروسات، أننا نواجه تحديات جديدة وأن هذا يتطلب تعاوناً عالمياً واستعداداً للتكيف.

مدى كفاءة لقاحات كوفيد-19

فيما قال 12 عالما من أنحاء العالم إنه على الرغم من أهمية تتبع المتحور (بي.إيه.2.86)، فمن غير المرجح أن يتسبب في موجة جارفة من الإصابات والوفيات الشديدة نظرا لتحصين اللقاحات للدفاعات المناعية في أنحاء العالم ولحدوث إصابات سابقة.

كما يختبر علماء مدى كفاءة لقاحات كوفيد-19 الحديثة في مكافحة المتحور (بي.إيه.2.86). وأشارت كيرخوفه إلى أن اللقاحات أفضل في منع اشتداد المرض والوفاة منها في منع تجدد الإصابة.