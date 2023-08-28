حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي شرق أسيوط استجابة لشكاوى المواطنين

في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الإشغالات والنظافة، وردت شكاوى من المواطنين بتضررهم من وجود إشغالات من حجارة وحديد في شوارع المأمون وعثمان والشارع رقم 1 في تقسيم الخياط.

استجاب حي شرق أسيوط لشكاوى المواطنين وقامت برفع الإشغالات من المواقع المذكورة. تم التنبيه بصورة مشددة على عدم وضع أي إشغالات في الشوارع مرة أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالف لهذا القرار.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الذي يولي هذه المسألة أهمية كبيرة. قام عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق أسيوط، بإشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس حي شرق أسيوط، على تنفيذ هذا العمل.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهات المعنية على تحسين المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين. تدل هذه الإجراءات على التزام السلطات المحلية بمعالجة المشكلات المحتملة التي تواجهها المدينة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين

حملة مكبرة لازالة الاشغالات بحي شرق اسيوط استجابة لشكاوي المواطنين