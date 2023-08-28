في إطار تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، للتصدي لأي عمليات بناء مخالف في المحافظة والقضاء على عشوائية البناء، تمت إزالة مخالفة بنائية في أحد الأماكن.

قام أحد المواطنين ببناء مبنى باستخدام طرق غير قانونية ومخالفة للمعايير البنائية المحددة. على الفور، تحرك فريق من حي شرق أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم لتنفيذ التعليمات الصادرة. حضر عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي برفقة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي إلى موقع البلاغ.

تمت إزالة السقف الخامس للمبنى العشوائي الواقع في شارع الصواف، المتفرع من شارع رياض. تم استصلاح جميع مواد البناء غير القانونية وإزالة جميع العمليات المخالفة بالكامل. كما تم مصادرة المعدات المستخدمة للبناء غير القانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس حي شرق أسيوط أهمية المتابعة المستمرة وتشكيل حملات لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا. وشدد على ضرورة التعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين. يأتي ذلك ضمن جهود ترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي في محافظة أسيوط.

حملة إزالة سقف دور خامس لمخالفتة البناء في شارع الصواف باسيوط

حملة إزالة سقف دور خامس لمخالفتة البناء في شارع الصواف باسيوط

حملة إزالة سقف دور خامس لمخالفتة البناء في شارع الصواف باسيوط

حملة إزالة سقف دور خامس لمخالفتة البناء في شارع الصواف باسيوط

حملة إزالة سقف دور خامس لمخالفتة البناء في شارع الصواف باسيوط