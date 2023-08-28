حي شرق اسيوط حملة إزالة فورية لبناء مخالف بمنطقة الوليديه

في إطار تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للتصدي لأي عمليات بناء مخالف في المحافظة والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، تبين قيام أحد المواطنين بالبناء بشكل مخالف.

قاد حي شرق أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم حملة فورية للتعامل مع الوضع، حيث توجه عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي وسيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي إلى مكان البلاغ. تمت الإزالة الفورية لأعمدة الدور الخامس العلوي وسقف الدور الرابع العلوي في منطقة الوليديه، كما تم التحفظ على مواد البناء وجميع الأعمال المخالفة بشكل كامل، وتم مصادرة المعدات المستخدمة في البناء، واتخذت الإجراءات القانونية المناسبة.

وشدد رئيس حي شرق أسيوط على نوابه بالمتابعة المستمرة وتشكيل حملات لمنع أي تعديات جديدة، وإيقاف البناء المخالف فورًا، والتعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

حي شرق اسيوط حملة إزالة فورية لأعمدة وسقف في منطقة الوليديه

حي شرق اسيوط حملة إزالة فورية لأعمدة وسقف في منطقة الوليديه

حي شرق اسيوط حملة إزالة فورية لأعمدة وسقف في منطقة الوليديه