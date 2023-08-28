ورش وعروض فنية وأمسيات شعرية في ختام اسبوع اهل مصر

شهد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة حفل ختام مشروع "أهل مصر" والذي أقيم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واستضافت به الهيئة 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية من جنوب وشمال سيناء وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح والأسمرات على مدار أسبوع، شهد برنامجا حافلا من الورش الفنية والثقافية والزيارات الميدانية لأهم معالم مدينة شرم الشيخ.

وفي كلمته أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بما قدم خلال فعاليات الأسبوع الثقافي للمشروع وما نتج عنه من مواهب متعددة تؤكد ثراء الأرض المصرية، مشيدا بالمستوى المقدم من الأطفال، وأن الهيئة ستكثف أنشطة وفعاليات دعم أبناء المحافظات الحدودية في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير بتحقيق التنمية الشاملة لأبنائها، وفي ضوء سعيها للعدالة الثقافية وفق برامج عمل وزارة الثقافة، والمردود والأثر الكبير للجوانب الإبداعية على شخصية النشء، واختتم رئيس الهيئة كلمته بتوجيه الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لدعمها الكبير للمشروع، وشكره للزملاء والمشرفين والمدربين، ومؤكدا استمرار متابعة الهيئة للأطفال ورعايتهم.

وأشار المخرج أحمد السيد المشرف العام على المشروع إلى أن تأثير وخبرات الأسبوع الثقافي يأتي بعد أيام كثيرة من العمل والجهود المبذولة من المدربين والأطفال، وأن ذاكرة الأطفال المشاركين ستظل تحمل كل ما مروا به من تجارب إبداعية في الورش المتنوعة المقدمة لهم وهو ما ينعكس على شخصياتهم في المستقبل، مقدما شكره للأطفال والمدربين والمشرفين.

وأعربت لاميس الشرنوبي المدير التنفيذي لأسبوع الأطفال بالمشروع عن سعادتها البالغة بنجاح الأسبوع وتحقيق أهدافه من دمج للأطفال في مختلف المحافظات الحدودية، مطالبة الأطفال أن يتطلعوا للغد نحو المستقبل وتوجهت بالشكر للأطفال ومشرفيهم وفريق عمل المشروع.

شهد حفل الختام الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، وأميمة إسماعيل مدير قصر ثقافة شرم الشيخ، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

وكانت الفعاليات الختامية قد انطلقت بتفقد معرض فني لتدشين نتاج الورش الفنية والثقافية التى تم تنفيذها خلال مدة المشروع والتي نتج عنها 182 قطعة فنية تنوعت بين مشغولات من الخرز، حقائب ومقالم خيامية، معلقات من الكلنكان وميداليات من الفرفورجيه، قطع وأطباق خزفية، كتب ثقافية، دواسات من الخيوط القطيفة، نشرات مطبوعه، تابلوهات من الأركت، لوحات فنية ومجسمات من وحي الحضارة المصرية القديمة.

وعلى مسرح القصر بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وعرض فيلم تسجيلي عن الفعاليات لتسجيل آراء المدربين وانطباعات الأطفال عن ورش الأسبوع الثقافي إعداد وإخراج فريق عمل أهل مصر، أعقبها تكريم مدربي الورش والمساعدين ومشرفي الأقاليم، وفريق عمل المشروع واللجنة الإعلامية.

تضمنت فقرات الحفل فقرة فنية لكورال الأطفال نتاج ورشة فنون الأداء والغناء، ثم عرض نتاج ورشة المسرح الأسود "النمله نمانيمو"، وعرض استعراض الفنون الشعبية، وعرض برنامج نتاج ورشة الصحفي الصغير، وورشة الحكواتي، ثم فقرة إلقاء الشعر، واختتمت الفعاليات بعرض مسرحية "عودة إيزيس".