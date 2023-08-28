الأكاديمية الثقافية العالمية تنظم مهرجان شبابيك ٢٠٢٣  بالمانيا

حددت الأكاديمية الثقافية العالمية ومقرها المانيا موعد تنظيم مهرجان شبابيك في نسخته الاولى لهذا العام في مدينة ديتمولد الألمانية يومي ١٦و١٧ سبتمبر المقبل .

أعلنت اللجنة المنظمة لهذا المهرجان السنوي عن مشاركة الباحثة والكاتبة الدكتورة إشراقة مصطفى حامد وهي ناشطة ومستشارة ثقافية للأكاديمية الى جانب عدد من المبدعين في الموسيقى والفن التصويري والشعر والفن المسرحي.

وتعتبر الأكاديمية الدولية للثقافة إحدى المنصات العالمية للثقافية والفنون والمعرفة والعلم وتؤمن بمستقبل تتحد فيه جميع الثقافات والفنون .

كما تعتبر كيان لمجتمع ثقافي غير حكومي مستقل وغير ربحي يعمل وفق القيم والممارسات الإنسانية العالمية لبناء مجتمعات حضارية مترابطة من خلال تكاملها وتضامنها ووحدتها الثقافية.

يقدم المشاركون خلال المهرجان عروضًا فنية ورقصات فلكلورية وشعبية وقصائد شعرية في مدينة ديتمولد الواقعة غرب المانيا وتابعة لمقاطعة شمال نهر الراين وعاصمتها " دوسلدورف".

يهدف مهرجان شبابيك إلى كسر العزله المجتمعية ونشر الفرحة والابتسامه على الوجوه وتعزيز الروابط الإنسانية في يومين متتتاليين من الفن الثقافي في ظل أجواء تسودها الألفة والمحبة والديمقراطية لتروي عطش الهجرة .

كما يهدف إلى تعزيز التقارب بين الشعوب ضمن نشاط يتكرر سنويا وتعزيز مفهوم الثقافة المشتركة بين الشعوب العربية وغير العربية وفتح قنوات الحوار عبر الفن والثقافة ونشر التوعية والثقافة وتبادل المعلومات في شتى المجالات.