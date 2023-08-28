مباحث التموين بأسيوط تضبط 55 شكارة دقيق بلدي مدعم في مركز الغنايم

ضبطت مباحث التموين بالتعاون مع إدارة تموين مركز الغنايم، كمية من الدقيق البلدي المدعم بلغت 55 شيكارة داخل مطحنة في ناحية مركز الغنايم، وذلك بقصد نخلها وإعادة بيعها في السوق السوداء.

تلقى رجال التحريات المعلومات التي تفيد بوجود مطحنة في ناحية الغنايم تقوم بطحن الدقيق البلدي، استجابةً لهذه المعلومات، تم تشكيل حملة أمنية نجحت في التأكد من صحة هذه المعلومات.

بعد ضبط الكمية غير المشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتحفظ على الكميات المضبوطة، يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه العملية الغير قانونية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لحماية حقوق المواطنين والحد من ظاهرة التهريب والتلاعب بالسلع الأساسية المدعمة.

يهدف تعزيز إجراءات ضبط الأسواق وتكثيف الرقابة والعقاب على المخالفين إلى تأمين توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.

كما توضح هذه الحملة التموينية التزام الجهات المعنية في حماية حقوق المواطنين وتأمين كافة احتياجاتهم الغذائية في ظل المتغيرات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.

مباحث التموين باسيوط تضبط 55 شيكارة دقيق بلدي مدعم في مركز الغنايم

مباحث التموين باسيوط تضبط 55 شيكارة دقيق بلدي مدعم في مركز الغنايم