تحصين 453 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

ضمن فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشدداً على تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالإهتمام بتحسين سلالات قطعان الأبقار و الجاموس المحلية و تمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان و اللحوم ذات الإنتاجية العالية و المتأقلمة مع الظروف المصرية.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٥ يوليو ٢٠٢٣، قامت المديرية عن طريق (١٨٠) لجنة خلال الـ ٦ أسابيع الماضية من الحملة بتحصين ( ٤٥٣ ألف و ٣٨٦) رأس ماشية مابين تحصين (٢٢٨ ألف و ٧٣٥ ) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (٢٢٤ ألف و ٦٥١) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٩٠١٣ ) رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد (٤٤٢٢) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .

يذكر أن إدارة الخدمات بمديرية الطب البيطري قامت بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح، ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت أن الحملة التفتيشية عن تحرير محضري مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية و ضبط (٢٣٠ عبوة ) لـ (٤٩ صنف ) دواء بيطري مخالف، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد محافظ الشرقية، على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.