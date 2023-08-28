القبض على قائد دراجة نارية أودى بحياة سيدة وفر هاربًا

نجحت وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تم نشره من أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام قائد دراجة نارية بالإصطدام بوالدتها حال سيرها بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة دمياط والتسبب فى وفاتها وفر هارباً.

تبين أنه بتاريخ 14 أغسطس الجارى تبلغ لمركز شرطة دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها والدة الشاكية (ربة منزل) بها إصابات متفرقة بالجسم إثر إدعاء حادث وتوفيت على إثرها، وبإجراء التحريات تبين إصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة مرتكبة الحادث وتم ضبط السيارة وقائدها (سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) وبسؤاله إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد منه.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.