اعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب يُعزز الاستثمار

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب عدا القيمة المضافة حتى 5 سنوات بهدف تعميق الصناعة الوطنية لها أهمية كبيرة في قطاع الصناعة وتحقيق العديد من المميزات خاصة فى تعزيز الاستثمار.

تعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الضرائب يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الصناعة ، وبالتالى يشجع هذا الإجراء المستثمرين على توجيه استثماراتهم نحو هذه المشاريع، حيث يتم تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة العائد على الاستثمار بفضل تعزيز التنافسية.

زيادة فرص الصادرات



وذكر الخبير الاقتصادي، أن إعفاءات الضرائب تساعد على تحسين تنافسية الشركات الصناعية الاستراتيجية في السوق المحلية والعالمية بفضل توفير تكاليف إضافية، قد تستطيع هذه الشركات تحسين جودة وتكنولوجيا منتجاتها، وبالتالي زيادة فرص تصديرها وتحقيق ميزة تنافسية على المستوى العالمي، على حد قوله.

اجتماع الرئيس السيسي



وبالامس، وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

حزمة حوافز

وتمشل هذه الحوافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.