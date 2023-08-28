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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ماكرون: العالم يواجه خطر التفكك (شاهد)

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الوضع العالمي يزداد تعقيدا والعالم يواجه خطر التفكك. 

 

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ماكرون يُوجه نداءً خاصًا إلى الأحزاب السياسية الفرنسية

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ماكرون يؤكد مجددًا عزم فرنسا مواصلة دعم العراق لمكافحة الإرهاب

وقال "ماكرون" خلال كلمته في مؤتمر السفراء الفرنسيين السنوي، والذي عرضته فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن التوترات الأمريكية الصينية تهدد الناظام العالمي، لافتا إلى أن سياسة الأمر الواقع تفرض نفسها على العالم.

وأشار إلى أن فرنسا عملت على إعادة الاستثمار فى دبلوماسيتها الخارجية، لافتا إلى انها أسست منذ 3 عقود وتعمل على احترام الجميع حول العالم.

 

وواصل ماكرون أن ميزانية السفراء فى فرنسا زادت عام 2017 بنسبة 5%، لافتا إلى ان فرنسا الرابعة على مستوى العالم من حيث الاستثمار فى العلاقات الدبلوماسية.

 

ماكرون يُوجه نداءً خاصًا إلى الأحزاب السياسية الفرنسية


 

وجه الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، نداءً خاصًا إلى الأحزاب السياسية الفرنسية لعقد اجتماع في 30 أغسطس الجاري، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، اليوم السبت.

 

وقالت "فرانس برس"، إن ماكرون وجه دعوة رسمية إلى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لعقد اجتماع في 30 أغسطس، من أجل بناء النصوص التشريعية "معاً" وفتح الطريق "إذا لزم الأمر" لإجراء الاستفتاءات. 

 

الوضع الدولي وعواقبه على فرنسا

وأوضح ماكرون، أن مبادرته السياسية الكبرى التي أعلن عنها ستناقش "الوضع الدولي وعواقبه على فرنسا" و"فعالية العمل العام" و"تماسك الأمة".

 

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عزمه إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عندما يكون ذلك مفيدا".

 

وقال ماكرون في تصريح لصحيفة "لو بوانت"، نشر يوم الأربعاء، إن "الناتو والاتحاد الاوروبي يعتبران جزءا من عملية تفاوضية أوسع. وفي نهاية المطاف سيتعين علينا إعادة بناء الهيكل الجيوسياسي لأوروبا. وهذا ما كنت أدعو إليه في الحديث مع فلاديمير بوتين".

 

وردًا على سؤال ما إذا "انقطعت" علاقته مع بوتين، قال ماكرون: "سأتحدث معه مجددا عندما سيكون ذلك مفيدا".

 

وبشأن النزاع في أوكرانيا، أكد ماكرون أن فرنسا لا ترغب في هزيمة كييف.

 

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