توجه المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إلى مدينة أسيوط لبدء مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي، التي تهدف إلى حل مشكلة عدم توصيل المياه للأدوار العليا وتحسين جودة المياه في المدينة.

تم رفع كفاءة المحطة من 200 لتر في الثانية إلى 600 لتر في الثانية، وتقع الأخيرة في شرق مدينة أسيوط لتخدم المدينة بأكملها. وأكد رئيس الشركة على تطورات إنشاء مأخذ المحطة وعمرات الطلمبات، ضمن خطة الدولة لتوفير مياه نظيفة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق مزيد من الجهود لدفع منظومة العمل الفعلية وتحقيق الاستفادة المرجوة في أقرب وقت ممكن، كمردود إيجابي سيعود بالنفع على المواطنين.

قام الشرقاوي أيضًا بعمليات الغسيل والتعقيم لمكونات المحطة وتشغيل الطلمبات على النحو الأمثل، وأكد على ضرورة استكمال العمل حتى يتم التشغيل النهائي والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير كوبًا من الماء النظيف للجميع.

تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي نحو توصيل كوب ماء نظيف

تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي نحو توصيل كوب ماء نظيف

تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي نحو توصيل كوب ماء نظيف

تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي نحو توصيل كوب ماء نظيف

تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي نحو توصيل كوب ماء نظيف

تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي نحو توصيل كوب ماء نظيف

تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي نحو توصيل كوب ماء نظيف

تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي نحو توصيل كوب ماء نظيف

تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي نحو توصيل كوب ماء نظيف

تفعيل مرحلة التشغيل التجريبي لمحطة مياه الهلالي نحو توصيل كوب ماء نظيف