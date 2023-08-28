تحرير 84 محضرا تموينيا مخالفا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 84 محضرا تموينيا مخالفا متنوعا، خلال حملات تفتيشية ورقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية.

والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة ، أسفرت عن تحرير 84 مخالفة تموينية، منها، 74 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود ميزان- تصرف وتجميع-عدم وجود سجلات-اختراق ماكينة مخبز)، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، منها (منتهية الصلاحية -عدم الإعلان عن الأسعار - تجار تموينيين).