غرق عامل في سوهاج لعدم إجادته السباحة

غرق عامل في سوهاج يبلغ من العمر 30 عاماً يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل بجوار العبارة النهرية بدائرة المركز لعدم إجادته السباحة وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى برديس المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا إشارة من مستشفى برديس المركزي يفيد بوصول عامل جثة هامدة إثر تعرضه لحالة غرق بنهر النيل أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز بالفحص تبين غرق "ع . م . إ" 26 سنة عامل بنهر النيل بجوار العبارة دائرة المركز وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى برديس المركزى وتم التحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

صرحت النيابة العامة بطهطا شمال سوهاج، بدفن جثة عامل يبلغ من العمر 20 سنة، ويقيم بدائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج، لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق عامل بنهر النيل بدائرة مركز شرطة طهطا وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بغرق شخص بنهر النيل بناحية جزيرة الخزندارية دائرة مركز طهطا تبين غرق المدعو حسام ا ش ا 20 سنة عامل ومقيم دائرة مركز جهينة.

" تم إنتشال الجثة " بمعرفة وحدة الإنقاذ النهرى وبسؤال كل من والده أبو زيد ش ا ز 75 سنة مزارع و نجل خاله أحمد ح ا م 15 سنة طالب ومقيمان بذات الناحية أفادت بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بنهر النيل جرفه التيار وتوفي غرقاً ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة وصرحت بدفن الجثة.