الأهلي يلاقي ماورفيرك النمساوي الأربعاء المقبل وديًا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ماورفيرك النمساوي مساء يوم الأربعاء المقبل ، وهي أول تجارب الأحمر الودية خلال معسكر النمسا استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.





ولم يكشف الأحمر حتى الآن عن طرف الودية الثانية التي يخوضها خلال المعسكر الأوروبي.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قد غادرت مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين في طريقها إلى النمسا لبدء فعاليات معسكر الإعداد للموسم الجديد.

موعد المعسكر ..

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأحمر في معسكر مغلق بدولة النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل ؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالقلعة الحمراء ، قد حرص مبكرًا على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال الداخلية للعبثة؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.



كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانه الأخير على ملعب التتش أول أمس قبل السفر إلى النمسا ، استعدادًا للمرحلة ‏المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية والمشاركة في كأس العالم للأندية.‏