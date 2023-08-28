بيبرس يكشف أخر إستعدادات منتخب الطائرة لبطولة أفريقيا

عقد تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ورئيس بعثة المنتخب الوطني المشارك في البطولة الأفريقية التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل إجتماعا مطولاً مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الإيطالي فلافيو جيونيلي تم خلاله مناقشة عدد من الملفات اهمها الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية لجميع عناصر المنتخب .

وكشف المدرب الإيطالي خلال الاجتماع عن طموحه وهدفة من المشاركة في البطولة وتعهد على اللعب من أجل المنافسة والفوز باللقب الإفريقي.

وكما أوضح تامر بيبرس خلال تصريحاته الإعلامية اليوم الاثنين أن المدرب الإيطالي اكد ثقته التامة في اختياراته لجميع عناصر منتخب مصر واكد أنه اختار الأنسب والافضل لهذه المرحلة وتم إختيار 14 لاعباً للقائمة الدولية عن قناعة شخصيه بالاتفاق الكامل مع أفراد الجهاز الفني.

وأوضح مدرب المنتخب أن تواجد البطولة في مصر

يزيد من طموح الفراعنة للفوز باللقب الافريقي .

وكشف المدرب الإيطالي خلال اجتماعه برئيس البعثة أنه حرص خلال إختياراته للقائمة على ضرورة تواجد عنصر الشباب امثال سيف عابد

وعبد الرحمن سعودي وأشرف اللقاني ومحمد رمضان مؤكداً ان هولاء المجموعة سيكونوا من العناصر الأساسية في المرحلة المقبلة ولابد من ضمهم للاستفادة من خبرات اللاعبين الكبار في المنتخب

و كشف مدرب المنتخب خلال الاجتماع الهام برئيس البعثة أن الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للإنضمام للمنتخب الأول خصوصاً اللاعبين صغار السن المتميزين في منتخبات الشباب و الناشئين لان هدفنا تنفيذ خطة مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر منذ اللحظة الأولى والتى تهدف لعملية الاحلال و التجديد في دماء المنتخب وطبقاً للاستراتيجيه التى وضعها المجلس..

وقال تامر بيبرس أن المدرب الايطالي منظم ويعمل باحترافية شديدة وأكد

ان الهدف وأحد هو الحصول على البطولة الافريقية والمضي قدماً في الطريق للوصول للأولمبياد بباريس 2024

كما أشاد المدرب الإيطالي بمساندة مجلس إدارة الاتحاد بالكامل للجهاز الفنى واللاعبين.

ووجهة تامر بيبرس الشكر للدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة مؤكداً على دعم الوزير القوي وتواصلة المستمر معه بشكل شخصي يومياً للاطمئنان على المنتخب و الاستعدادات متمنياً للفراعنة التوفيق وتحقيق اللقب الغائب .

ورفع الجهاز الفني لفراعنة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي حالة الطوارئ القصوى في الصفوف قبل أيام قليلة من استضافة مصر للبطولة الأفريقية التى ستقام بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي

وأعلن الجهاز الفني القائمة النهائية التى ستمثل مصر في البطولة وضمت كلا من: أشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد

وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.