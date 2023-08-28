200 طالب يشاركون بملتقي إعداد القادة بجامعة جنوب الوادي

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، فعاليات ملتقى إعداد قادة الجمهورية الجديدة تحت شعار سفراء الجنوب و الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع معهد اعداد القادة بحلوان.

بحضور الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الاقصر و الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب و الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة و اللواء حافظ محمود الخبير الاستراتيجي و الفنان طارق الدسوقي.

و أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بإقامة هذه الفاعلية بجامعة جنوب الوادي بمشاركة 200 طالب وطالبة من جامعات جنوب الوادي ، سوهاج ، الاقصر ، اسوان مؤكدا اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية لدورها في صقل مهارات الطلاب و تنمية خبراتهم و تبادل المعارف مع اقرانهم واكد حرص الدولة على توفير كافة الامكانيات لإعداد خريج متميز علميا وسلوكيا

وحث رئيس جامعة جنوب الوادي، الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج التدريبي وثمن الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الاقصر الدور الاكاديمي والتربوي لجامعة جنوب الوادي مؤكدا ان الصعيد يزخر بطاقات بشرية متميزة.

وأورد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة أهمية الندوات التثقيفية التي يتضمنها الملتقى في تقديم المعلومات السليمة و تصحيح المفاهيم المغلوطة و التعريف بالمشروعات القومية و التنموية .

و أشاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بتنظيم جامعة جنوب الوادي لهذه الفاعلية بالتعاون مع المعهد و تقديم باقة متنوعة من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين والطلاب.

ووجه الفنان طارق الدسوقي التحية لجامعة جنوب الوادي ومعهد اعداد القادة على التنظيم المتميز لهذا الملتقى الطلابي واكد أهمية العمل على زيادة الوعي لمواجهة كافة المشكلات في مختلف القطاعات.

و قدم رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الاقصر و الفنان طارق الدسوقي و الدكتور كريم همام وقدم الدكتور كريم همام درع معهد اعداد القادة لرئيس جامعة جنوب الوادي





