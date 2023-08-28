أمن أسيوط يضبط شقي يقوم بالتجارة في السلع التموينية المدعمة والمهربة

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من ضبط تاجر يقيم في دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط، والذي كان لديه معلومات جنائية تفيد بقيامه بالتجارة في السلع التموينية المدعمة والمهربة. تم ضبط الشخص وبحوزته كميات كبيرة من هذه السلع داخل مخزن ملحق بالمحل الخاص به.

بعد تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، تم ضبط 4 طن و760 كيلوجرام من السكر التمويني المدعم، و2460 زجاجة من زيت التموين المدعم، و880 كيلوجرام من المكرونة التموينية المدعمة، و128 كيلوجرام من العدس التمويني المدعم، و440 كيلوجرام من الدقيق التمويني المدعم، بالإضافة إلى 174 علبة سجائر من مختلف الأنواع.

بعد استجواب المتهم، اعترف بحيازته لهذه المضبوطات وبيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة ضده بناءً على تلك الاعترافات.

يُذكر أن هكذا جهود تأتي ضمن التصدي للتجارة غير المشروعة في السلع التموينية المدعمة والتي تُعد من الجرائم المحلية التي يسعى رجال الأمن إلى مكافحتها بكل حزم. تظل الشرطة مستمرة في جهودها للقضاء على تلك الظواهر الضارة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد وحياة المواطنين، حيث يعملون بشكل مستمر على ضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة.