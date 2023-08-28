إطلاق نار داخل فندق في مُنتجع تركي يُصيب 3 أشخاص

أسفر إطلاق نار داخل فندق في منتجع بودروم التركي عن مصرع رجل وإصابة 3 أشخاص، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين.

أفادت بذلك صحيفة "يني شفق" التركية، حيث تابعت أن شخصا قتل في تبادل لإطلاق النار في مقاطعة بودروم بين ثلاثة أشخاص وصلوا إلى الفندق بالسيارة، وثلاثة آخرين كانوا في الفندق.

وقع الحادث يوم أمس في منطقة جيلتور كبوكو، وكان من بين الضحايا مراهق يبلغ عمره 17 عاما. وقد بدأت الشرطة عملية بحث عن المشتبه بهم المفقودين، فيما يجري تحقيق واسع النطاق.

تشديد إجراءات مكافحة تهريب البشر

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشديد إجراءات مكافحة تهريب البشر ومنع تسلل مئات آلاف المهاجرين المخالفين، مشددا على أن تركيا لن تسمح رغم ذلك بالعنصرية وكراهية الأجانب.

وخلال حفل تخرج ضباط أكاديمية الدرك وخفر السواحل التركية، في العاصمة أنقرة، قال أردوغان: "كثفنا الإجراءات المتخذة ضد مهربي البشر داخل البلاد وعلى الخط الحدودي".

وكشف أنه "منذ مطلع العام الجاري منعنا دخول 143 ألف مهاجر غير نظامي إلى تركيا"، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ جميع أنواع التدابير ضد الهجرة غير النظامية، فإن تركيا ترحب بضيوفها الأجانب الذين يساهمون في الاقتصاد التركي.

وأكد أنه "لا يمكننا أن نسمح للعنصرية وكراهية الأجانب، التي ليس لها مكان في تاريخنا وثقافتنا ومعتقداتنا، بالانتشار في مجتمعنا"، مشددا على أن "تركيا لن تسمح لعدد قليل من الجهلاء بتلطيخ السجل النظيف لتركيا التي كانت ملجأ للمضطهدين والمظلومين لعدة قرون".

وحول مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس التركي أنه "لا طريق أمام الإرهابيين إلا الاستسلام للعدلة التركية أو مواجهة القبضة الحديدية للدولة التركية"، لافتا إلى أن "المشاركة في التنظيمات الإرهابية انخفضت إلى أدنى مستوياتها".