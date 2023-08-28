موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة بالسعودية

تترقب جماهير الكرة العربية والأفريقية ، مواجهة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري ن والمقرر إقامتها 15 سبتمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.





كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ، قد أعلن الأيام الماضية موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على استضافة كأس السوبر الإفريقي هذا العام بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل.

ويخوض الأهلي مواجهة كأس السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض اتحاد العاصمة المواجهة باعتباره بطل كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة الطائف على ملعب الملك فهد.

على سعيد متصل ، قال أمين عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو أومبا: نحن متحمسون لنقل كأس السوبر الإفريقي توتال اينيرجيز إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية، وهي الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية.

وأضاف خلال تصرياته فور إعلان استضافة السعودية للمنافسات: تصنف كرة القدم الإفريقية من بين الأفضل في العالم في الوقت الحالي، ومن المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة العربية السعودية، أن تكون كرة القدم الإفريقية أيضا جزءا من هذه الحركة، نيابة عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي، أود أن أشكر أسرة كرة القدم السعودية على تعاونهم ونتطلع إلى أن يكون كأس السوبر الإفريقي مثيرا.

سفر بعثة الأهلي ..

على صعيد آخر ، توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،منذ قليل إلى دولة النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد محليًا وقاريًا

ويدخل الفريق الأحمر تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.