بعد Threads.. بلوسكاي يضيف طريقة لرؤية الإعجابات

قدمت Bluesky مجموعة من التحديثات يوم الجمعة لتطبيقات الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بها، بما في ذلك علامة تبويب جديدة لرؤية إعجاباتك ودعم الإشعارات للتطبيقات ومنتقي الرموز التعبيرية لمؤلف الويب.

في وقت سابق من هذا الشهر، أضافت Threads المنافسة لـ Bluesky علامة تبويب جديدة في الإعدادات، تسمى "الإعجابات الخاصة بك"، للسماح للمستخدمين بالاطلاع على منشوراتهم المفضلة. في المقابل، أضاف Bluesky علامة تبويب "الإعجابات" إلى الملفات الشخصية للمستخدمين. يشبه موضع علامة التبويب X (Twitter سابقًا)، ولكن على عكس الشبكة الاجتماعية المملوكة لـ Elon Musk، لا يسمح لك Bluesky برؤية المنشورات التي تعجب الأشخاص الآخرين.



النظام الأساسي المحدد في المنشور الذي يمكن الوصول إلى إعجابات المستخدم من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) لأنها عامة. على الرغم من أن العميل الأصلي لا يعرضها، يمكن للتطبيقات الأخرى اختيار تضمين وظائف لعرض إعجابات المستخدمين الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت الشبكة الاجتماعية أيضًا القدرة على اقتراح أشخاص للإشارة إليهم عندما يكتب شخص ما "@" في الملحن. هذا التحديث متاح عبر الأنظمة الأساسية. في تحسين آخر متعلق بالملحن، أضاف Bluesky منتقي الرموز التعبيرية على الويب. في آخر تحديث له، يضيف Bluesky أيضًا إشعارات إلى تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة به.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أضاف Bluesky حدود المعدل لإجراءات مثل إعادة تعيين كلمات المرور أو تحديث مقبض المستخدم لتحقيق الاستقرار في حركة مرور الشبكة. اتخذت شركة التواصل الاجتماعي هذا الإجراء، حيث بعد أن أعلن Musk في الأسبوع الماضي أن X سيزيل ميزة "الحظر"، فشل Bluesky لفترة وجيزة في التعامل مع عبء حركة المرور الجديدة على الموقع.