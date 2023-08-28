جهود مكثفة للقبض على المتهم بإنهاء حياة عامل في فرح بقليوب

تكثف مباحث مركز قليوب جهودها للقبض على المتهم، والسلاح المستخدم في واقعة مصرع عامل متأثرا بإصابته بطلق ناري، إثر قيام صديقه بإطلاق النيران في حفل "نقل عفش عروسة" أول أمس الجمعة، أطلق المتهم النيران ابتهاجا بالحفل أصاب المجنى عليه في رأسه من الخلف بعيار ناري، وحرر محضر بالواقعة.

جهود مكثفة للقبض علي المتهم بقتل عامل في فرح بقليوب

شهددت منطقة ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية واقعة مأسوية، حيث لقى عامل مصرعه متأثرًا بإصابته بطلق ناري، إثر قيام صديقه بإطلاق النيران في حفل "نقل عفش عروسة" أول أمس الجمعة، أطلق المتهم النيران ابتهاجا بالحفل أصاب المجنى عليه في رأسه من الخلف بعيار ناري، تم نقل المصاب للمستشفى.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم في الواقعة.

وشيع المئات من أهالى القرية الجنازة، فى مشهد مهيب، خرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، وسط دعوات للمتوفى بالرحمة والمغفرة، وصولا لمثواه الأخير بمقابر العائلة، مطالبين بالقصاص من المتهم.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز قليوب، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى باستقبال شاب يدعى " ط. ع.ر" 23 سنة، مصاب بطلق ناري من فرد خرطوش بالرأس. على الفور انتقلت قوات مباحث المركز، إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص وإجراء التحريات، أنه أثناء تواجد المجنى عليه فى حفل "نقل عفش عروسة" بقرية ميت نما بدائرة المركز، أطلق صديقه النيران من فرد خرطوش محلى الصنع، أصاب المتوفى فى رأسه، وقام الأهالي بنقله لمستشفى النيل، ثم تم تحويله الحالة لمستشفى الساحل، وتم إجراء خياطه الجرح، بـ70 غرزة وكان فاقدًا للوعى، وتوفي عقب ذلك متأثرا بإصابته.



جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة شخص ملقاه في الشارع ملفوف في ملايه بقليوب

كما تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من تكثيف جهودها من كشف غموض العثور علي جثة شخص مقتول ملقاة في الشارع بدائرة منطي بمحافظة القليوبية ،ملفوف في ملايه وعاري الجسد وتوالت النيابة التحقيق .

وقد تضاربت الأقاويل بأن المجني عليه والجناة تجار مخدرات ، وأختلفوا ، و أن شخصين مستقلين دراجة نارية "موتسكيل "،قاموا برمي الجثة في الشارع في الساعة الرابعة فجرا .



بداية أحداث الواقعة

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية أخطارا بتلقي رئيس مباحث قليوب، بالعثور علي جثة شخص مقتول ملفوف ملفوف في ملاية وعاري الجسم وملقاة بدائرة منطي تابعة لمركز قليوب .

بانتقال والمعمل الجنائي بتفحص ، التحريات الأولية بتقول أن أحد الأشخاص في تمام الرابعة فجرا قام بالقاء المقتول في مكان العثور علية بس ولا يوجد اي بيانات أو تحقيق شخصية للمجني عليه وتوالت النيابة التحقيق التي قامت مناظرة الجثة لمعرفة سبب الجريمة ، وضبط المتهمين .