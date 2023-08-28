مواجهات اليوم الإثنين في الدوري السعودي

تنطلق مساء اليوم الإثنين مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن بـ 4 ، وأصبح الدوري السعودي محط أنظار العالم بعد نجاحه في استقطاب كبار نجوم الكرة العالمية.





مواجهات اليوم ..

أبها أمام الفيحاء على ملعب مدبنة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

الوحدة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

الرائد أمام الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الهلال أمام الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد.



ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط والعلامة الكاملة ، فيما يأتي أهلي جدة وصيفًا بالرصيد ذاته ، فيما يحتل الهلال الترتيب الثالث بـ 7 نقاط.

حل مجلس نادي الشباب ..

على صعيد آخر ، أعلنت وزارة الرياضة السعودية ، حل مجلس إدارة نادي الشباب السعودي أمس الأحد ، عبر بيان سمي جاء نصه كالتالي

بناءً على ما تضمنه المحضر الخاص باجتماع مجلس إدارة الشباب، المنعقد بتاريخ 25 أغسطس/آب 2023، من استقالة 4 من الأعضاء، فقد أصدرت وزارة الرياضة قرارا يقضي، بما يلي:

أولاً: حل مجلس إدارة نادي الشباب المعتمد برئاسة خالد بن سعد آل ثنيان، وذلك استنادا إلى الفقرة (7) من المادة (36) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

ثانيا: تكليف خليف بن عبدالله الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك استنادا إلى الفقرة (10) من المادة 95 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

ومن المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق العاشر من شهر سبتمبر المقبل موعد فتح باب الترشح لانتخابات نادي الشباب.