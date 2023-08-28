غرق مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

أعلن خفر السواحل في اليونان، اليوم الإثنين، غرق أربعة مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، خلال محاولتهم عبور البحر من تركيا المجاورة كما أنه تم إنقاذ 18 آخرين، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وتعد اليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين واللاجئين، الذين يفرون من الفقر والصراعات في دول عدة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتفيد بيانات للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 15600 شخص وصلوا إلى اليونان هذا العام، مشيرة إلى أن من بينهم ما يقرب من 12 ألفًا وصلوا عن طريق البحر.

وغرق المئات في المياه الدولية قبالة اليونان في يونيو، بعدما انقلبت سفينة صيد كانوا على متنها وهم في طريقهم إلى إيطاليا من ليبيا.

إنقاذ 140 مهاجرًا دفعتهم اليونان إلى المياه التركية

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة خفر السواحل التركية، إنقاذ 140 مهاجرًا غير نظامي قبالة ولاية موجلا، بعدما دفعهم الجانب اليوناني قسرا إلى مياهها الإقليمية.

وبحسب بيان نشرته القيادة ليلة الخميس، نفذت خفر السواحل التركية عمليات إنقاذ قبالة سواحل جنوب غربي تركيا، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأسفرت العمليات خلال أوقات مختلفة عن إنقاذ 140 مهاجرا على متن قارب شراعي وزوارق مطاطية وتبين أن الجانب اليوناني دفعهم قسرا.

وفي عملية أخرى، ضبطت الفرق 16 مهاجرًا غير نظامي كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا قبالة سواحل قضاء مرمريس التابع لموغلا أيضًا.

وبعد نقلهم إلى البر، قامت فرق خفر السواحل بتسليم المهاجرين إلى مسؤولي مديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتعد تركيا معبرًا رئيسيًا للمهاجرين واللاجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط، ومنها يتوجهون نحو اليونان أو رومانيا أو بلغاريا.