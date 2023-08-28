الشرق الأوسط للزجاج توافق على بدء أعمال الفحص النافي للجهالة

اتاح مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، السماح للمستثمرين المحتملين الذين يستهدفون الاستحواذ على حصة شركة 2 MTM Packaging المساهم الرئيسي والمالك لنسبة 36.91% بما يعادل 23.12 مليون سهم من أسهم الشركة، البدء في أعمال الفحص النافي للجهالة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة إن ذلك يأتي مع قيام كل المستثمر الرئيسي والمساهمين المحتملين بالتوقيع مع الشركة على اتفاقية الالتزام بالسرية، وعدم مشاركة المعلومات والامتناع عن المنافسة قبل البدء في أعمال الفحص.

وقرر المجلس السماح لأي مستثمرين محتملين آخرين بخلاف المستبعدين من خطي شركة إم تي إم باكدجينج 2 من القيام بالفحص النافي للجهالة وتقديم المستندات والمعلومات اللازمة لقيامهم بعملية الفحص حال قيام المستثمر الرئيسي بإخطار المجلس إذا ما تسلم المستشار المالي المعين من قبلها أي عروض أخرى من مستثمرين آخرين.