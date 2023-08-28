"حياة كريمة" تنفذ 149 مشروعًا في قطاع الاتصالات بقرى أسيوط

استعرض المهندس هاني ثروت، مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بأسيوط، خلال لقائه باللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال توصيل شبكات الاتصالات لجميع المشروعات التي تم تنفيذها والتي يتم تنفيذها حاليًا في قرى ومراكز المحافظة، وبخاصة مشروعات مجمعات خدمات المواطنين التي تم تشغيلها في القرى.

وتناول اللقاء بحث سبل تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه عملية التوصيل والتشغيل. كما طلب اللواء عصام سعد من المدير المسئول بفرع الشركة بسرعة إنهاء أعمال مشروعات الاتصالات وتوصيل الخدمات لجميع المشروعات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي جهاز التعمير المنفذة لتلك المشروعات.

وتم الاتفاق على ضرورة النزول الميداني لمتابعة تنفيذ المشروعات تمهيدًا لتشغيلها بكامل طاقتها، والتأكد من أنها تمت وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وفي سياق متصل، أشاد اللواء عصام سعد بمركز ساحل سليم الذي حقق أعلى نسب إنجاز في تنفيذ المشروعات وتوصيل المرافق لها ضمن 7 مراكز يتم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأكد المهندس هاني ثروت أنه يجري تنفيذ 149 مشروعًا في قطاع الاتصالات بنسب تنفيذ تعدت 53.5%، فضلاً عن تنفيذ 146 برج محمول بنسبة تنفيذ 72.4%.