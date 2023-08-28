تنظيم الأسرة: نستهدف الوصول لـ800 ألف سيدة بـ"حقك تنظمى"

أكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الدولة انتهجت تدخلات جديدة فى حل القضية السكانية والدخول فى أنشطة جديدة لرفع مستوى الخدمة وتوسع من الاختيارات المتاحة من وسائل تنظيم الأسرة.

وأضاف "عباس" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الإثنين، أنه خلال هذا الشهر وفرنا حقن ذاتية الأخذ للسيدات تحت الجلد ونوفر لها كل الوسائل.

وأشار إلى أن حملة "حقك تنظمى" حملة تنشيطية توعوية خدمية مصاحبة بندوات ولقاء مع السيدات والرجال والتركيز على المناطق النائية والإدارات الساخنة والمناطق التى تحتاج لتدخلات أكثر.

وواصل عباس :" قدمنا خدمات تركيب اللولب للسيدات فى الولادة القيصرية لعمل المباعدة ما بين الإنجاب والأخر، من 3 لـ 5 سنوات ونوفر أطباء أخصائيين للمناطق النائية لتقديم كل الخدمات والوسائل الجديدة للسيدات وتصل حتى باب البيت".

وأكمل :" نستهدف للوصول لـ 800 ألف سيدة منتفعة لتلقى الخدمة من حملة "حقك تنظمى" فى 23 محافظة".

إنطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالبحيرة





وقد أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن إنطلاق حملة "حقك تنظمي"، وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً خلال الفترة من 2/9/2023 حتى 6/9/2023 كمرحلة أولى والفترة من 10 إلى9/14 /2023 كمرحلة ثانية، بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصاً على تلبية الإحتياجات، وسيتم تنفيذ الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والتي تستهدف ( 27 ) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة.

وسيتم تنفيذ حملة "حقك تنظمي" على مرحلتين ، المرحلة الأولى خلال الفترة من 2023/9/2حتى 2023/9/6 م والتى تبدء بإدارات (دمنهور - ايتاي البارود - كوم حماده - غرب النوباريه - حوش عيسى - ادكو - الدلنجات – الرحمانيه)

وتبدأ المرحلة الثانية من الحملة تكون مراكز (كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص - المحموديه ) فى الفترة من 2023/9/10 حتى 2023/9/14 م.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .

ولفت إلى تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة "أيامنا أحلى" بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.