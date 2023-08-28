شمس ساطعة وسماء صافية طقس اسيوط اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

تواجه محافظة أسيوط في مصر حالة طقس صافية غالبًا اليوم. من المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء حارة جدًا. تهب الرياح في اتجاه شمال شمال غرب بسرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كم في الساعة.

فيما يتعلق بجودة الهواء، فإنها ستكون سيئة. يشير مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى إلى مستوى معتدل وهو 4. قد تشهد المنطقة هبات قوية للرياح بلغت سرعتها 37 كم في الساعة.

تتراوح نسبة الرطوبة في المحافظة من 19 إلى 34 في المئة، مع درجة تكثف تبلغ 13 درجة مئوية. ومن الملاحظ أن غطاء السحاب يكون منخفضًا بنسبة 0 في المئة، مما يعني أن السماء ستكون صافية تمامًا.

وفيما يتعلق بالرؤية، فإنه من المتوقع أن تكون محدودة حيث لن تتجاوز 1.6 كم، وهذا يعتبر رؤية منخفضة للغاية. هذا يعود جزئياً إلى الغبار الذي قد يكون متواجدًا في الجو.

أما بالنسبة لارتفاع السحب، فلا يُتوقع أن يتجاوز 9100 متر، مما يعني أن السحب ستبقى على ارتفاعات منخفضة.

على الرغم من حالة الطقس الصافية الغالبة، إلا أنه يُنصح السكان باتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على سلامتهم، مثل ارتداء الملابس المناسبة وشرب كميات كافية من الماء للترطيب. كما يُحذَّر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.