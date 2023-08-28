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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين في الأميرية

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، محاكمة سيدتين بتهمة النصب على المواطنين، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل.

 

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أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، وبمناقشتهما بناء على توجيهات مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من إحدى السيدات، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

 

 

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