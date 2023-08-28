موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن نتيجة الدور الثاني وذلك بعد الانتهاء من امتحاناتهم غدًا الثلاثاء الموافق 29 أغسطس، واستعدادًا لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني مع بدء المرحلة الثالثة للتنسيق.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة



ومن المقرر أن تعلن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بعد أسبوع أو أسبوعين فقط من انتهاء امتحانات الدور الثاني.

خطوات الحصول على النتيجة

الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط https://moe.gov.eg/

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

تظهر نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

المرحلة الثالثة للتنسيق



ووفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه من المقرر أن يتم بدء المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية عقب انتهاء طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة الامتحانات يوم 29 أغسطس، وظهورالنتائج، إذ تختص المرحلة الثالثة بطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة والطلاب الذين استنفذوا رغباتهم بالمرحلتين الأولى والثانية وكذلك الطلاب الذين لم يصل مجموعهم إلى المرحلتين الأولى والثانية.

الحد الادنى للتنسيق

وقد بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة، والحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة، وبلغ الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.