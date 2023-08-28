تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتفاق.. خيسوس يدفع بالصفقات الجديدة

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي بنظيره فريق الاتفاق ضمن منافسات الجولة الرابعة من مواجهات دوري روشن السعودي والتي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"

من المتوقع أن يدخل جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني ، علي البليهي ، كوليبالي ، سعود عبدالحميد

خط الوسط : برونو نيفيز ، محمد كنو ، سالم الدوسري ، مالكوم ، ميشيال

خط الهجوم : ميتروفيتش

موعد مباراة الهلال والاتفاق بالدوري السعودي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والاتفاق مساء اليوم الإثنين، في تمام التاسعة مساءً، بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل مباراة الهلال والاتفاق عبر قنوات SSC HD السعودية.

ويخوض فريق الهلال لقاء اليوم بحثًا عن مواصلة الانتصارات حيث يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، ويليه الاتفاق في المرتبة الرابعة بنفس عدد النقاط.

موقف نيمار من المشاركة مع الهلال

في واحدة من اضخم الصفقات المستقبطة في الدوري السعودي تعاقد نادي الهلال مع النجم البرازيلي نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان، ولكن لم يهنأ جماهير الهلال حتي الأن بمشاهدة النجم البرازيلي في أرضية الميدان بسبب تعرضه للإصابة.

وتشير التقارير الطبية التي أجراها اللاعب إلى أن الموعد المبدئي لعودة البرازيلي للتدريبات، هو بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، التي تبدأ في الرابع من سبتمبر المقبل، وتنتهي في الـ13 من الشهر ذاته، وفقاً لموقع GOAL.

وبهذا تأكد غياب نيمار عن خمس مواجهات لفريقه أمام الرائد، الاتفاق، الاتحاد، الرياض، ضمك، مع قابلية هذا العدد للزيادة بحسب درجة استجابة اللاعب للتدريبات التأهيلية من الإصابة.

وكان نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان بعد أن أمضى معه 6 سنوات، لعب خلالها 173 مباراة، وسجّل 118 هدفًا وقدّم 77 تمريرة حاسمة.