رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ضبط 28 وصلة مياه خلسة بالحي الاول

أشارت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن اللجنة المختصة بأعمال المرور الدوري قامت بشن حملة للتصدي لأي تعديات على مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، وذلك بهدف استرداد حق الدولة وضمان توفر الخدمات بشكل سليم.

تم خلال الحملة ضبط 28 وصلة مياه خلسة في الحي الأول بمدينة أسيوط الجديدة. تم اتخاذ إجراءات صارمة حيث تم فصل المرافق عن هذه المواقع غير المشروعة وتطبيق الغرامات وفقًا لقواعد التشغيل واستكمال الإجراءات القانونية.

تعمل هذه الحملات على حماية مرافق المياه والصرف الصحي في المدينة الجديدة من التعديات والاستخدام غير القانوني، بغية ضمان توفر المياه النظيفة والخدمات الصحية للمواطنين بشكل فعال.

وحثت المهندسة جيهان عمار جميع المواطنين على الامتثال للقوانين وعدم القيام بأي تعديات غير قانونية على مرافق المياه والصرف الصحي، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق كل من يخالف القوانين في هذا الشأن.

تهدف هذه الحملة إلى تأمين حقوق الدولة وحماية مصالح المواطنين، وتعزيز التوعية بأهمية حفظ وتطوير المرافق العامة والاستخدام السليم للموارد الطبيعية

بفضل هذه الجهود المبذولة، يتوقع أن يشهد سكان مدينة أسيوط الجديدة تحسنًا في جودة الخدمات المقدمة لهم فيما يتعلق بمرافق المياه والصرف الصحي. إن هذه الحملة تعكس التزام الحكومة بحماية المصالح العامة وتعزيز التنمية المستدامة في المدن الجديدة.